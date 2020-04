WILSON TABALIPA TOMA POSSE COMO VEREADOR EM VILHENA

Mandato do vereador Vanderlei Amauri Graebin foi extinto.

O policial civil Wilson Deflon Tabalipa (PV), de 52 anos, tomou posse no cargo de vereador em Vilhena (RO), na manhã desta terça-feira (31). Com a extinção do mandato do vereador Vanderlei Amauri Graebin (PSC), na última segunda-feira, Tabalipa deixou a condição de suplente para ser o titular do cargo.

Tabalipa foi convocado e apresentou as documentações necessárias nesta terça-feira. Ele fez o juramento regimental, assinou o termo e foi empossado pelo presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV).

Nas eleições de 2016, Tabalipa recebeu 873 votos. Ele assumiu o cargo de vereador em junho de 2017, após Graebin ter o mandato cassado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Contudo, em outubro de 2019, a Justiça determinou o retorno de Graebin à função e Tabalipa deixou o Legislativo. Já nesta semana, o mandato de Graebin foi extinto em virtude de uma condenação por crime eleitoral, transitada em julgado, no início deste mês.

