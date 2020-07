WHATSAPP: VAZA CONVERSA EM GRUPO DE APOIADORES DE HILDON PARA “BATER” NO GOVERNADOR

“Vamos confundir a opinião do Governador, a população vai ficar sem entender o que ele quer”, disse um dos membros

O vazamento de uma suposta conversa em um grupo no WathsApp de apoiadores do prefeito de Porto Velho (RO), Hildon Chaves (PSDB), evidenciou ainda mais o clima de tensão estabelecido com o governador do Estado, Marcos Rocha (SEM PARTIDO), por conta da gestão do combate à pandemia de Coronavírus na capital.

Supostamente denominado GT45, em uma possível abreviação das palavras Grupo de Trabalho, seguido pela legenda do partido de Chaves, o 45, o grupo da rede social recebeu uma mensagem informando que o Senador Marcos Rogério (DEM) concederia uma entrevista a uma emissora de TV local.

Rapidamente, os membros do suposto grupo se manifestam e afirmaram “Vamos bombardear a linha telefônica declarando nosso apoio”, em outro momento um dos integrantes disse “vamos confundir a opinião do Governador, a população vai ficar sem entender o que ele quer”.

Grupo de WathsApp na mira da PF

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o prefeito Hildon Chaves tem seu nome relacionado a conversas indevidas em grupos de apoiadores no WathsApp.

Após a eleição estadual de 2018, um inquérito apresentado pela Polícia Federal, trouxer a tona a informação de um grupo de WhatsApp denominado “Grupo de Planejamento”, composto por todos os secretários municipais e o próprio prefeito Hildon Chaves.

O grupo foi descoberto após a apreensão de celulares e equipamentos eletrônicos de pessoas ligadas diretamente à gestão de Hildon Chaves. Cabia a esse grupo a gestão e organização de diversos pontos da campanha de correligionário ao governo de Rondônia

Chaves e outros correligionários e integrantes de sua gestão foram acusados por abuso de poder e uso da máquina.

FONTE: Rondoniaovivo – João Paulo Prudêncio

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

