VISIVELMENTE NERVOSO, TITULAR DO DER-RO COMEÇA A SE EXPLICAR NA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Porto Velho, RO – Demonstrando certo nervosismo, o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem, coronel Erasmo Meireles de Sá, fez agora há pouco na audiência pública em que ele foi convidado para explicar sobre a situação do da autarquia, uma explanação sobre as atribuições do órgão e deixou claro que o órgão está com muitas missões para serem cumpridas, e não apenas a manutenção de rodovias e estradas estaduais.

O departamento, segundo ele, possui atribuições de atuar nas execuções das obras do PAC, gestão de aeroportos e ainda dar apoio às ações de logística no enfrentamento à pandemia do Covid -19. Mas ele deixou claro que a situação das estradas, motivo para o qual foi convocado, é uma situação ´que não começou agora´ e que não foram devidamente cuidadas em outras gestões ´seja por falta de gestão, falta de dinheiro, ou falta de manutenção´.

Além de Meireles, foram convidados o ajunto da pasta e outros sete coordenadores técnicos da autarquia.