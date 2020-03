VÍRUS JÁ PODE ESTAR ENTRE NÓS, ENTÃO NÃO SAIA DE CASA’, PEDE SECRETÁRIO DE RONDÔNIA AO FALAR DO CORONAVÍRUS

Fernando Máximo pediu para apenas uma pessoa da família ir fazer compras no supermercado. Em live, governador diz que estado fará os próprios testes.

“Não é pra sair de casa, as pessoas têm que entender isso. Nós não temos caso confirmado em Rondônia, graças a Deus, mas isso pode acontecer. O vírus já pode estar entre nós e não podemos deixar se espalhar”, diz.

Ainda segundo o secretário, o governo local está ‘apertando um pouco mais as medidas de segurança’, pois a equipe está observando experiências de países que tiveram sucesso nas medidas de prevenção, como o Japão.

“Queremos aplicar as experiências em Rondônia para evitar uma epidemia local, que poderia resultar em muitas mortes e casos graves. Nós não queremos isso e precisamos do apoio incondicional da população”, pede.

Na mesma transmissão, que teve a participação conjunta do governador Marcos Rocha, o secretário Fernando Máximo pediu que pais não levem os filhos a parquinhos e nem se aglomerem em supermercados.

“Ao invés de ir a família toda no mercado, vai apenas uma pessoa fazer as compras. Não leve seus filhos no parquinho. É para todos ficarem em casa, isolados”, aconselha.

Até o último balanço do Ministério da Saúde, Rondônia contabiliza 61 casos suspeitos e dois descartados.

Testes da Covid-19 em Rondônia

Durante a live com Fernando Máximo, o governador anunciou que Rondônia fará exames específicos para o novo coronavírus a partir desta quinta-feira.

Anteriormente, todas as amostras dos pacientes locais eram enviadas a estados que possuem laboratórios de referência do Ministério da Saúde. Com isso, o resultado demorava mais de uma semana para sair.

A partir de agora, os exames serão feitos em Porto Velho porque Rondônia recebeu os kits do Ministério da Saúde e uma biomédica do Lacen foi treinada em Belém para testar as amostras com suspeitas da Covid-19.

“A gente já vai poder fazer o teste em Rondônia a partir de hoje”, afirmou Marcos Rocha, que usou máscara durante toda a transmissão.

O resultados dos exames feitos em Porto Velho devem ficar prontos entre 48 e 72 horas, dependendo da demanda.

Guia do isolamento em casa – ATUALIZADA — Foto: Arte1G1