VILHENENSE INICIA ÚLTIMA SEMANA DE TRABALHOS ANTES DA ESTREIA NO ESTADUAL

Atual campeão estadual, o Vilhenense iniciou nesta segunda-feira, 27, a última semana de trabalho antes da estreia no Campeonato Rondoniense 2020. O jogo será as 16:00 do sábado, 01, no Estádio Portal da Amazônia contra o União Cacoalense.

A pré-temporada do Vilhenense começou no início de dezembro com foco na parte física sob a responsabilidade do preparador físico Leonardo Coelho. “Começamos os trabalhos no dia 2 de dezembro e alcançamos todas as metas que foram programadas pela comissão técnica”, disse Leleco, como o preparador técnico é conhecido.

Leleco elogiou a diretoria do clube pelo entendimento da necessidade de uma pré-temporada bem feita. “O tempo de trabalho é fundamental para a preparação com risco baixa de lesões, e a diretoria do Vilhenense nos proporciona esse tempo”, pontuou Leleco antes de continuar: “Esse ano tivemos uma vantagem, pegamos atletas que já vinham em atividade, então o trabalho foi diferente do ano passado quando tínhamos muitos atletas que vinham de um tempo de inatividade grande.”

Na reta final de preparação o trabalho agora é focado na manutenção. “A equipe está 100%, mas agora chegamos numa fase que é a mais importante de todas, que consiste no trabalho de manutenção; agora é diminuir a carga e focar mais nos trabalhos técnicos da parte de preparação física; é mais o trabalho de força e potência”, explicou o preparador físico.

O trabalho desenvolvido por Leleco prima pela prevenção de lesões. No ano passado o Vilhenense foi uma das equipes com o menor índice de atletas lesionados no Estadual. “Foi um trabalho voltado para a prevenção de lesão; para isso a gente respeita todos os princípios do treinamento esportivo, e o aumento gradativo de carga é um dos pilares que a gente respeita; porque não tem como você começar já do médio para o forte porque vai ter problema de lesão”, explicou.

Para a última semana muda também os trabalhos técnicos e táticos comandados pelo treinador Tiago Batizoco que agora foca em pontos específicos. “Nesta última semana vamos fazer alguns treinos específicos, e trabalhar principalmente na correção de alguns detalhes que a gente detectou durante a temporada”, pontuou Batizoco.

O treinador deixou claro que nestes últimos dias de pré-temporada os treinos terão uma intensidade menor para que os atletas cheguem no sábado descansados para o compromisso diante do União Cacoalense pela rodada de abertura do Campeonato Rondoniense. “Estrear com uma vitória em casa é importante para somar pontos e alcançarmos o nosso primeiro objetivo que é a classificação para a semifinal”, disse Batizoco.

Após a estreia no sábado pelo Estadual, no meio de semana o Vilhenense terá o jogo pela Copa do Brasil diante do Boa Esporte-MG, e o treinador acredita que o jogo diante do União pode apontar onde o Vilhenense precisa melhorar para enfrentar o time mineiro. “A partida de sábado irá servir como um parâmetro para vermos onde nós precisamos melhorar para quarta-feira; são poucos dias entre os jogos, mas vamos trabalhar segunda e terça objetivando as correções para estarmos prontos para a partida diante do Boa”, pontuou o treinador.

Às 16:00 do sábado, 01, o Vilhenense entra no gramado do Portal da Amazônia para o confronto contra o União Cacoalense pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2020. Já na quarta-feira, 05, também no Estádio Portal da Amazônia, o Leão recebe o Boa Esporte pela primeira fase da Copa do Brasil.

