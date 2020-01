VILHENENSE APRESENTA À IMPRENSA ELENCO PARA A TEMPORADA 2020

O presidente Waldir Kurtz pediu aos atletas humildade e dedicação

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube apresentou de forma oficial o elenco para a temporada 2020. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira, 29, no Centro de Treinamento no Parque Embratel e contou com a presença de profissionais da imprensa local.

Campeão Rondoniense no ano passado, a diretoria e a comissão técnica do Leão do Norte montaram um elenco com 31 atletas, mesclando a experiência de jogadores campeões estaduais pelo clube em 2019, atletas que irão defender as cores do clube pela primeira vez, e a força da juventude dos atletas do Sub-20 campeões estaduais da categoria que foram incorporados ao time principal.

ELENCO VILHENENSE 2020

Goleiros

GIL – Gilfrasio Ramos de Jesus, 37 anos

WILLIAN de Souza do Rozario, 19 anos

GUSTAVO RECIFE – Gustavo H. da Rocha Pereira, 27 anos

Laterais Direito:

BERG – Lindberg Santos da Silva, 31 anos

GABRIEL ARRUDA

Laterais Esquerdo:

WILLIAN Pereira dos Santos, 31 anos

LUCÃO – Lucas dos Santos de Oliveira, 21 anos

JULIO CESAR Santos Salvino, 34 anos

Zagueiro:

PABLO Eduardo de A. Corneane, 23 anos

BERTOZZI – Vinicius G. Bertozzi de Morais, 20 anos

COCADA – Danilo Ferreira Felipe, 27 anos

DANILO Ferreira da Costa, 28 anos

LUCASA BAIANO – Lucas dos Santos de Jesus, 20 anos

LUKINHA – Lucas Lemes de Almeida, 19 anos

Volante:

WEMBLEY Christian da Silva Cardozo, 23 anos

LAGOA – Wallhepph de Lima, 26 anos

DADINHO – Wadson Felix de Macedo, 26 anos

MARCÃO – Marcos Paulo Rodrigues Paixão

PELEZINHO – Kevin de Paula Rosa, 25 anos

Meias:

TUKINHA – Kleber Willian Ludugerio Apolinário, 23 anos

LEANDRINHO – Leandro Zanoni, 33 anos

Meia Atacante:

MARCELO G. Alves da Silva, 19 anos

YAN PHILIPPE Nunes Nascimento, 24 anos

Atacantes:

ARIEL – Arielton Silva dos Santos, 30 anos

CHINA – Willian Santos Magalhaes, 19 anos

CARTILAGEM – Deiblydy Vinicius Santiago de Souza, 20 anos

XIMBA – Everson Lins Ferreira, 32 anos

RICARDO PEREIRA Reis, 19 anos

GIOVANI ROSA

EDILSINHO – Edilson Pereira dos Santos, 38 anos

RONDON – Alexander José Rondon Maneiro, 18 anos

FONTE: Rogério Perucci

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

