VILHENA RECEBE RECURSO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

A cópia do empenho no valor de R$ 292 mil foi entregue à vice-prefeita, que é militante na área de defesa e proteção animal

Na última sexta-feira, 20, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), durante o lançamento do mutirão de cirurgias de catarata realizado no auditório da prefeitura de Vilhena, entregou à vice-prefeita Maria José da Farmácia (PSDB), cópia do empenho no valor de R$ 292 mil para a implantação do Centro de castração de animais na cidade.

Com o recurso em mãos, a prefeitura poderá abrir uma unidade onde serão realizados os procedimentos cirúrgicos, que evitarão a reprodução descontrolada de cães e gatos na cidade e a diminuição do número dos animais na rua que, além de sofrer com o abandono e fome, podem causar acidentes, transmitir doenças ou atacar pessoas.

“Fiz questão de entregar pessoalmente esse recurso para dona Maria José, militante na área de defesa e proteção animal. Sei que ela [vice-prefeita], ao lado de outras pessoas que também lutam pelo mesmo objetivo farão um ótimo trabalho nessa área”, destacou Goebel.

Esta não é a primeira vez que o deputado Luizinho Goebel deixa emocionada a vice-prefeita de Vilhena. Em julho deste ano, o parlamentar entregou também à prefeitura, uma van adaptada para a realização de castrações, de forma gratuita e itinerante, de cães e gatos abandonados e/ou pertencentes às famílias que não tem condições de pagar pelo procedimento veterinário no particular.

A verba para a compra dos equipamentos já foi adquirida pela Prefeitura, e a contratação de um profissional capacitado para realizar os trabalhos está sendo agilizado junto ao Conselho de Medicina Veterinária.

