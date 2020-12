VILHENA RECEBE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS EM PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO

17 pontos turísticos no município serão identificados a fim de estimular visitas

Nesta segunda-feira Vilhena começou a receber as primeiras placas indicativas de pontos turísticos que fazem parte de projeto do Governo do Estado de incentivo ao turismo em Rondônia. Na cidade a ação é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) e a Superintendência Estadual de Turismo (Setur).

Para o prefeito Eduardo Japonês esse é mais um passo no fomento ao turismo local e que tem potencial de aumentar a visibilidade desses espaços na cidade. “Embora pareça um projeto simples, é uma ação que demanda trabalhos de reconhecimento, planejamento e documentação. Parabenizo os envolvidos e agradeço aos parceiros voluntários também. Estamos agindo na valorização do turismo local em várias frentes e a ajuda do Governo do Estado é fundamental nesse processo”, conta Japonês.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Marcondes Cerrutti, “a Semtic iniciou o processo de reconhecimento e identificação dos pontos para que a Setur fizesse a produção e instalação das placas. Seguindo normas nacionais, com diferenças de tamanho e cor conforme estabelecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as placas começaram a ser colocadas com nosso acompanhamento”, explica.

Vilhena receberá 17 placas indicativas para cinco pontos turísticos, sendo dois totens, cinco placas de indicação do atrativo turístico e 10 placas de indicação de sentido. Os pontos turísticos informados inicialmente são o Museu Casa de Rondon, que está em restauração e reforma para receber o público em 2021, o Monumento dos Imigrantes, a praça do 5° BEC, o Parque Ecológico Marechal Rondon e a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira do município. Já os totens serão colocados no Paço Municipal da Prefeitura e nas proximidades do aeroporto Brigadeiro Camarão.

A Semtic trabalha ainda no reconhecimento de mais pontos com potencial turístico no município, a fim de consolidar Vilhena nas rotas do turismo do Estado e da Região Norte. Cachoeiras, rios, aldeias, lagos e outras formações naturais já estão sendo mapeados pela secretaria para identificação do potencial.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

