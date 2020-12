VILHENA É CONTEMPLADA COM MAIS DE R$ 2,5 MILHÕES EM EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL

Os recursos atenderão as áreas de saúde, assistência social e infraestrutura

O município de Vilhena foi contemplado com 2.524.000,00 (dois milhões e quinhentos e vinte e quatro mil reais), por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Luizinho Goebel (PV).

A informação sobre a liberação dos recursos foi repassada nesta semana ao prefeito Eduardo Japonês (PV) pelo secretário de Estado de Obras e Serviço Públicos, Erasmo Meireles e Sá durante encontro na Capital, Porto Velho.

Os benefícios que já estão na conta da prefeitura atenderão a área de saúde com R$ 1 milhão; assistência social com R$ 274 mil para reforma do Centro de Referência Especializado em crianças adolescentes, mantido pela Semas e; infraestrutura com R$ 800 mil para a “Praça do Barcelona” no Jardim Eldorado – a indicação é do vereador Rogério Golfetto, e R$ 450 mil para a instalação de uma fábrica de manilhas que possibilitará a fabricação acelerada de tubos de concretos para esgotos e drenagem pluvial.

Para o parlamentar, a parceria entre a Assembleia, Governo e Prefeitura está sendo ótima para a cidade. “Com essa união de forças quem sai ganhando é a população. Há anos estamos mantendo uma parceria com o governo porque entendemos que só assim poderemos levar inúmeros benefícios aos municípios com ações que melhorem a vida da população”, frisou Luizinho Goebel.

