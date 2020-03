VILHENA ADERE À MANIFESTAÇÃO DO DIA 15 EM PROL DE BOLSONARO

Passeata acontece na Avenida Major Amarante entre as duas praças

Apoiadores e correligionários do presidente Jair Bolsonaro, em Vilhena, estão organizando para este domingo, 15, uma passeata pacífica cuja concentração acontece na praça Ângelo Spadari. O evento está previsto para começar às 16h.

De acordo com a organização da manifestação, o grupo que aderir ao movimento irá realizar uma caminhada até a praça Nossa Senhora Aparecida. O empresário Jaime Bagattoli, um dos organizadores do encontro, foi enfático ao dizer que a passeata é pacífica e tem como ponto principal reiterar apoio ao presidente da república, bem como à sua pauta de trabalho a frente do executivo nacional.

Aqueles que tiverem interesse em participar do encontro, o grupo pede que, se possível, utilizem roupas com as mesmas cores da bandeira nacional. “Levem cartazes, faixas, enfim… precisamos do maior volume possível de pessoas para darmos força ao nosso presidente e chamar a atenção das demais autoridades quanto aos desejos da população”, explicou Bagattoli.

FONTE: RÔMULO AZEVEDO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

