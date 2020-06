VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PIMENTEIRAS CONFIRMA 25 CASOS DE CORONAVÍRUS COVID-19

A Vigilância Epidemiológica do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; confirmou nesta terça-feira (23-06) 25 casos do Coronavírus Covid-19, 18 curados, 7 ativos, e 0 de Óbito, suspeitos 16 casos, internados 1 em Isolamento e 0 de Terapia Intensiva-UTI, descartados 79, monitorados 23, Testes realizados 129 24 Swab RT-PCR, 105 Testes Rápidos.

Para mais esclarecimentos sobre a Covid-19, sentiu sintomas ligue (69) 99342-8662/(69) 99282-8110, que funciona todos os dias.

A Vigilância Epidemiológica monitora todos os casos confirmados, bem como os contatos próximos dos pacientes, a fim de evitar a disseminação da doença.

Para combater a doença, as dicas são cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar; utilizar lenço descartável para higiene nasal; evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca; limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar álcool gel.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

