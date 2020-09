VÍDEO: PF ENCONTRA DINHEIRO NO FORRO DA CASA DA PREFEITA LEBRINHA

Uma grande quantidade de dinheiro foi encontrada no forro da casa da prefeita de São Francisco do Guaporé, Gislaine Clemente, a “Lebrinha”, por policiais federais, durante o cumprimento de mandados de busca, apreensão e de prisão contra ela nesta sexta-feira durante a Operação Reciclagem. Boa parte do dinheiro estava escondida no forro da casa.

ém de Lebrinha foram presos os prefeitos Glaucione Maria Rodrigues Neri (Cacoal), Marcito Aparecido Pinto (Ji -Paraná) e Luiz Ademir Schock, o Luizão do Trento (Rolim de Moura). O ex-deputado Daniel Neri, marido de Glaucione também foi preso. De acordo com a PF, foram apreendidos R$ 10 mil na casa de Marcito, R$ 26 mil com Lebrinha e R$ 220 mil na casa de Luizão do Trento. Ainda em Rolim foram apreendidas inúmeras joias e objetos estimados em R$ 5 milhões. A investigação, que durou pouco mais de dez meses, teve início em dezembro de 2019 e contou a colaboração de empresário que, recebendo exigência para recebimento de dívidas pela prestação de serviços ao poder público, resolveu contatar as autoridades para denunciar os ilícitos. Durante o período das investigações provas foram angariadas e filmagens de recebimentos por parte de prefeitos e deputado foram registrados, com centenas de milhares de reais sendo distribuídos em dinheiro vivo. Além disso, o relator determinou o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativos que ultrapassam R$ 1,5 milhões, valor conectado ao que, em tese, teriam recebido de forma ilícita.

FONTE: Rondoniagora

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

