VÍDEO: COBERTURA DA BASE DA PRF NÃO SUPORTA CHUVA E VENTO FORTE E DESABA EM VILHENA

Incidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 24, durante a chuva forte que caía na região de Vilhena.

As primeiras informações dão conta que a cobertura da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizada no Km 1 da BR-364 na divisa do Estado de Rondônia com Mato Grosso não suportou a chuva com ventos fortes e veio abaixo.

>>>Veja nota da PRF na íntegra:

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RONDÔNIA

Nota à imprensa

Vilhena, 24 de setembro de 2020

Queda da cobertura metálica da Delegacia PRF em Vilhena

No fim de tarde dessa quinta-feira (24), no Km 01 da BR 364, município de Vilhena, ocorreu um acidente, tipo queda de estrutura metálica, na sede da Delegacia/UOP de Vilhena/RO.

Não houve vítimas, sendo registrados danos materiais em um caminhão que passava pelo local.

No momento do evento, uma forte chuva, acompanhada de rajadas de ventos, ocorria na região, sendo possivelmente a causa responsável pelo incidente. As conclusões somente poderão ser apresentadas após perícia técnica, a ser realizada pelos órgãos responsáveis em data futura.

Por fim, cabe registrar que o incidente não possui correlação com eventos similares, ocorridos em outras unidades da PRF em momentos passados.

