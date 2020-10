VICE-LÍDER DE BOLSONARO NO SENADO APOIA ROSANI E JÁ ANUNCIA MAIS INVESTIMENTOS FEDERAIS EM VILHENA

Em reunião na manhã desse domingo, o senador Marcos Rogério, vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, reiterou seu apoio às candidatas a prefeita, Rosani Donadon (PSC), e a vice-prefeita, Márcia Deiró (DEM), e firmou com ambas um pacto pelo desenvolvimento de Vilhena. “Mais do que estar na campanha, eu quero ter o prazer e estar presente na administração ajudando com os investimentos”, afirmou o parlamentar.

O senador manifestou, também, sua convicção quanto a apoiar Rosani e Márcia, ressaltando que são pessoas que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, sendo sensíveis às questões sociais. Lembrando que já havia gravado em Brasília um vídeo declarando seu apoio, o parlamentar enfatizou: “Fiz questão de vir aqui para dar um testemunho da minha posição: em Vilhena em tenho um lado: estou com a Rosani e com a Márcia”.

Marcos Rogério observou que há hoje em Vilhena R$ 28 milhões de emendas suas, sendo R$ 9 milhões de emendas de bancada: “Há recursos que destinei quando Rosani ainda era prefeita e que a atual administração não executou”, observou. O senador afirmou também que hoje, na condição de vice-líder do presidente Bolsonaro, tem condições de ajudar ainda mais. E apontou a UTI Neonatal como uma prioridade: “eu estive lá e quero ver aquilo ali funcionando”.

