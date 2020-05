VEREADORES APURAM DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NA SEMED EM VILHENA

Secretário municipal foi questionado durante sessão ordinária

A Câmara de Vereadores de Vilhena (RO) apura irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Semed). De acordo com as denúncias recebidas, há indícios de uso indevido de veículo oficial e entrega irregular de cestas básicas. Por causa disso, o secretário de educação, Edson Willian Braga, foi convidado para dar explicações na sessão ordinária desta terça-feira (5).

As denúncias foram recebidas pelos vereadores Ronildo Macedo (PV), Samir Ali (Podemos) e Wilson Tabalipa (PV) no final de abril deste ano. Com isso, os parlamentares começaram a apuração; fizeram diversas reuniões e elaboraram atas com os fatos narrados pelos envolvidos.

Diante da situação, os vereadores convidaram o secretário municipal para responder aos questionamentos da Câmara. Braga esteve presente na sessão e chegou a se emocionar na tribuna, negando qualquer irregularidade.

Agora, os vereadores pretendem elaborar um relatório com todas as informações levantadas sobre as denúncias e enviar para as autoridades competentes.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

