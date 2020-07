VEREADORA LICENCIADA DAIANA ALFARO AGRADECE AO DEPUTADO EYDER BRASIL PELA LIBERAÇÃO DE EMENDA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA DA GUARDA MIRIM EM PIMENTEIRAS

A Vereadora Licenciada Daiana Alfaro de Souza (PV) do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; esteve no gabinete em Porto Velho agradecendo ao deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PSL), pela liberação de R$ 100 mil de emenda parlamentar para o município, e a contrapartida do Município no valor de R$ 48.319,28 (Quarenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte oito centavos). O recurso, afirmou que foi disponibilizado e licitado, dado a ordem de serviço pelo prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), da construção da sede nova da Guarda Mirim do município.

A vereadora Daiana Alfaro salientou que o envio do recurso – informado pelo deputado, em ofício – atende a reivindicação de sua autoria, é mais uma conquista que a vereadora Daiana vê com bons olhos para custear uma sede novo para a Guarda Mirim.

O deputado Eyder Brasil também celebrou a liberação dos recursos e lembrou que os adolescentes da Guarda Mirim, “cumprem uma função extremamente importante de disciplina, hierarquia, amor à Pátria e à família, e, sobretudo de cidadania”, enfatizou o Parlamentar.

A vereadora Daiana disse. “Hoje, para nós, é um dia mais do que especial, significa o coroamento de um trabalho que iniciamos há quase três anos e que agora vai culminar o espaço da sede própria, construída, para melhor abrigar os nossos mirins”, destacou a vereadora Daiana Alfaro.

A vereadora Daiana esteve acompanhada do seu esposo e ex-vereador e agora como secretário do Municipio Isaque Zigue.

