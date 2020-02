VEREADORA DAIANA ALFARO PEDE LICENÇA DO CARGO DE VEREADORA POR 120 DIAS

A enfermeira e vereadora Daiana Alfaro de Souza (PV) solicitou afastamento da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; na última sexta-feira (21/02), em conformidade com os artigo 344 e seguintes do Regimento interno e artigo 51, incisos XV da Lei Orgânica do Município, submeter ao Egrégio Plenário o presente Requerimento de Licença, pelo período de cento e vinte dias, a contar do dia 01 de março de 2020 a 28 de junho de 2020 para tratar, de interesse particular e sem remuneração.

O plenário da Câmara aprovou por unanimidade o pedido de licença da vereadora e enfermeira Daiana Alfaro de Souza, por 120 dias. No período de afastamento do cargo ela alegou o interesse particular, já que ela está cursando a faculdade de medicina em Porto Velho. Pelo regimento interno da Casa, a Câmara convocará a suplente para ocupar a vaga automaticamente, Geane Silva (PV) deverá assumir a partir do dia 01 de março de 2020. Por ser titular, Daiana pode retornar ao cargo antes de cumprir os 120 dias de licença.

Daiana em seu discurso fez um breve relato sobre sua atuação como vereadora e um balanço dos três anos e dois meses. A vereadora possui um trabalho voltado aos interesses da população pimenteirense. Além disso, executa o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal.

Durante o mandato de vereadora teve uma grande participação na conquista dos recursos, através das emendas parlamentares destinados ao município, como R$ 20 mil para aquisição de Playground infantil para a Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico, R$ 50 mil para aquisição de um Playground infantil para a Praça dos Quilombolas e R$ 40 mil para aquisição de equipamentos de fisioterapia em parceria com o vereador Dôra, estas emenda é através do deputado estadual Anderson da Silva Pereira (PROS), R$ 150 mil para aquisição de medicamentos, R$ 385 mil para aquisição de um Micro-Ônibus recurso de emendas através do deputado federal Lucio Mosquini (MDB), R$ 100 mil para construção da sede de construção da Guarda Mirim, emenda do deputado estadual Eyder Brasil (PSL) que já está na conta da prefeitura para serem licitados, R$ 100 mil para construção da Feira Municipal, emenda parlamentar do deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) também o recurso já foi liberado para a execução da licitação, R$ 100 mil para construção da Praça no Bairro Jardim das Oliveiras emenda do deputado Luizinho Goebel (PV), R$ 86 mil para aquisição de um trator de pneu com implementos agrícolas emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), R$ 230 mil para construção de um Campo Sintético, também emenda liberada pela deputada federal Mariana Carvalho, e R$ 120 mil emenda assegurada no orçamento para 2020 do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) para construção de um Ponto de Táxi, um total de emendas liberadas e executadas de R$ 831 mil, emendas depositadas para execução no valor de R$ 200 mil e R$ 370 mil emenda assegurado no orçamento de 2020 protocolado em analise.

A vereadora Daiana disse que sempre é a grande defensora da população de Pimenteiras, sempre lutando por benfeitorias e está sempre ligada nas questões que envolvem a saúde do Município. A atuação fora e dentro do plenário se deu, principalmente, nas áreas da saúde com atendimento prioritário as demandas apresentadas pela população, que teve como objetivo melhor atendimento à população que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) em Pimenteiras, destacou Daiana.

