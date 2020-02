VEREADOR LUIZ CARLOS CONSEGUE A LIBERAÇÃO DE R$120 MIL DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA ROSANGELA DONADON

O vereador e Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; Luiz Carlos Spohr (MDB) e o vereador Ramon das Neves (PDT) estiveram nesta quinta-feira (20/02) cumprindo agenda em Porto Velho. Na oportunidade o vereador conseguiu a liberação de uma emenda no valor de R$ 120 mil através de emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), sendo uma de R$ 40 mil para aquisição de material esportivo, uma de R$ 40 mil para aquisição de máquinas de costura para atender as famílias de baixa renda da bolsa família e uma de R$ 40 mil para aquisição de 6 computadores para atender os filhos das famílias de baixa renda da bolsa família.

O presidente da Câmara Luiz Carlos e a deputada Rosangela Donadon, na pauta de uma audiência com o governador de Estado Coronel Marcos Rocha (PSL) no Palácio Rio Madeira. O vereador Luiz Carlos e a deputada Rosangela Donadon definiram com o governador Marcos Rocha a liberação das emendas parlamentares para o município. “Essas emendas e de suma importância para Pimenteiras. Estamos cobrando diariamente aos deputados e o governador, até que enfim conseguimos essa agenda e o governador confirmou a liberação das emendas para o município”, disse o presidente.

“A deputada Rosangela Donadon tem sempre sido uma parceira do nosso município. Nos últimos três anos, a deputada disponibilizou através de emendas parlamentares inúmeros recursos para Pimenteiras”, enfatizou Luiz Carlos.

Essa é só uma das muitas conquistas do presidente e vereador Luiz Carlos através da deputada Rosangela Donadon que ainda virão muitas emendas em prol do município.

