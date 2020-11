VEREADOR LUIZ CARLOS APRESENTA REIVINDICAÇÕES A DEPUTADA ROSANGELA DONADON EM PROL DE PIMENTEIRAS

O vereador e presidente da Câmara de vereadores Luiz Carlos Sphor (PDT) do Município de Pimenteiras do Oeste, esteve na semana passada, na capital do Estado Porto Velho, em uma importante reunião no gabinete da deputada estadual Rosangela Donadon (PDT).

O vereador apresentou para a deputada as necessidades que o município de Pimenteiras possui, reivindicando emendas da deputada Rosangela Donadon, listou algumas ações recentes e destacou importantes para a cidade.

O vereador Luiz Carlos, solicitou da deputada a reivindicação de R$ 120 mil para a construção de um salão de festa para recreação, na praça do Conjunto Habitacional Jardim das oliveiras, R$ 80 mil para construção de uma academia ao Ar Livre para ser instalada no Conjunto Habitacional Jardim das oliveiras e R$ 120 mil para construção da Casa Mortuária.

Em justificativa do vereador Luiz Carlos enfatiza que a solicitação é um pedido da comunidade. A deputada Rosangela Donadon recebeu das mãos do vereador Luiz Carlos três pedidos no total de R$ 320 mil, atendendo reivindicações formulada por diversos moradores, disse o Vereador Luiz Carlos.

FONTE: LUIZ CARLOS.

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

