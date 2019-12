VEREADOR KIKO REIVINDICA BENEFÍCIOS DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AOS DEPUTADOS LUIZINHO GOEBEL E EZEQUIEL NEIVA

O vereador e vice-presidente do Poder Legislativo do municipal de Cerejeiras, Valdecir Atílio Kluch (PR) conhecido como Kiko, esteve na manhã do dia de quarta-feira (11/12) em audiência no gabinete dos deputados estadual Luizinho Goebel (PV) e Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), visando à liberação de emendas parlamentares. Com o deputado Luizinho no valor de R$ 400 mil para readequação das estradas rurais e R$ 600 mil para asfalto urbano, que será para a recuperação do asfalto e estacionamento da Avenida Integração Nacional saída para o cemitério.

No gabinete do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB) foi solicitado através de emenda parlamentar o montante de R$ 600mil para a recuperação do referido asfalto e estacionamento da Avenida Integração Nacional e outra emenda de R$ 400 mil para readequação das estradas rurais do município.

Em audiência no Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) no gabinete do Diretor-Geral Coronel Erasmo Meireles e Sá, acompanhado dos deputados estaduais Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva de Carvalho, estiveram cobrando a recuperação do asfalto da BR-435 do trevo a linha 4 e a recuperação e iluminação do trevo que liga aos municípios de Corumbiara e Pimenteiras. “Cumpri mais uma prerrogativa que compete à minha função de Vereador. Os pedidos foram feitos por mim, atendendo pedidos da população que me procuram na Câmara para reivindicar melhorias na nossa cidade. Vou cobrar e torcer para que nosso município seja contemplado com algum desses recursos, que vão ajudar muito para que a gestão municipal possa melhorar ainda mais a nossa cidade”, destaca Kiko.

O deputado estadual Luizinho Goebel recebeu em audiência aos vereadores Valdecir Atílio Kluch o popular Kiko, Zeca Rolista e o presidente da câmara Gabriel da Funerária. Para destinação de benefícios oriundos de emenda parlamentar para melhorias em infraestrutura, além de benefícios para a população de Cerejeiras foram assuntos da audiência.

Luizinho Goebel ressaltou a importância da parceria com os vereadores municipais para o sucesso do trabalho parlamentar e ainda garantiu a liberação das reivindicações apresentadas pelo vereador Kiko. “A crise financeira porque passa o País também se refletem nos Estados e Municípios, por isso as parcerias entre executivo e legislativo se fazem ainda mais fundamentais”, destacou Goebel.

De acordo com o vereador Kiko, a busca por recursos, seja no governo federal ou estadual, trata-se de uma necessidade para que as demandas da comunidade possam ser sanadas. “A Prefeitura conta com receitas reduzidas, orçamento apertado. É preciso que o parlamentar procure suas bases de apoio para que recursos possam ser liberados seja via emendas ou através das secretarias do Estado”, completa Valdecir Atílio.

FONTE; WILMER G. BORGES/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

