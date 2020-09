VEREADOR KIKO ANUNCIA PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO DE CEREJEIRAS

O Vereador Valdecir Atílio Kluch, conhecido como “Kiko”, do Município de Cerejeiras/RO; é pré-candidato à prefeitura pelo Partido Progressista de Cerejeiras.

“Eu amadureci bastante a ideia durante cada mandato. São aproximadamente 20anos na vida pública, vereador e vice-prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste e dois mandatos como vereador em Cerejeiras. Aprendi muito na política e agradeço muito por isso. Toda essa experiência me preparou para participar este ano das decisões eleitorais do nosso município”, enfatizou o pré-candidato.

Quanto às próximas eleições, o vereador Kiko, e agora pré-candidato a prefeito, disse que esse ano eleitoral não será como os outros. “Nós que acompanhamos o cenário político, vemos que esse ano será diferente. Acredito na renovação, na verdadeira política como ferramenta de transformação. Cerejeiras merece continuar crescendo, se desenvolver e gerar ainda mais emprego e renda. Além disso, nossa cidade precisa de novas políticas públicas, inclusivas e coletivas”, afirma Kiko sobre as razões que o levaram a anunciar a pré-candidatura.

Em conversas de partidos, o vereador também foi motivado e apoiado a concorrer ao cargo de prefeito. “São todos esses motivos, que estou dizendo em primeira mão, que me levaram a ser pré-candidato no município. Deixo meu nome à disposição do meu partido, o PP, para lançamento da candidatura a prefeito. Sou muito grato ao ex-prefeito Airton Gomes e a Prefeita Lisete Marth, que além de amigos, são parceiros políticos”, conclui.

FONTE E FOTO: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

