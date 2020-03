VEREADOR IFRAIM ZIGUE NÃO ESTÁ PRESO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA DIVULGADO EM REDES SOCIAIS PODE SER FALSO

Radialista Elizeu Evangelista, da Rádio Ondas Verdes de Cerejeiras, distribui BO afirmando que vereador tinha sido preso

Na tarde deste sábado, 07 de março, o Vilhena Notícias publicou que o vereador Ifraim Zigue teria sido detido por causa de dívida em pensão alimentícia, baseado no boletim de ocorrência nº 43.186/2020 da Polícia Militar de Cerejeiras, enviado pelo radialista Elizeu Evangelista, da Rádio Ondas Verdes de Cerejeiras.

O radialista enviou a foto (no fim da matéria) do boletim de ocorrência afirmando que o vereador havia sido preso novamente como consta no Boletim de Ocorrência. O site foi checar a fonte se o boletim realmente é verdadeiro, e realmente ele existia, no entanto, a data real do boletim, só foi informada posteriormente.

O VILHENA NOTÍCIAS tinha tentado entrar em contato com o vereador, mas este estava retornando de Porto Velho. Em contato com Ifraim, o vereador disse que estava na capital em busca de recursos para a cidade Cerejeiras, com os deputados Ezequiel Neiva e Chiquinho da Emater, e foi surpreendido com a notícia de sua prisão.

“Eu estou em casa, não fui preso, eu tinha acabado de chegar em Cerejeiras de uma viagem onde conseguimos adiantar a transformação do setor chacareiro da cidade, de zona urbana para zona rural. Eu fico triste com essa situação das pessoas que querem perpetuar informações falsa, que querem me denegrir, que querem fazer o mal, que façam algo bom pela cidade e parem de tentar denegrir a minha imagem”, disse Ifraim Zigue.

O vereador disse por telefone que entende a situação e que a fonte do site já tem diversos problemas com ele em Cerejeiras, e pediu que o site faça uma matéria explicativa sobre este caso, e que de alerte os cerejeirenses sobre as mentiras que estão sendo dissemidas contra ele.

Obviamente o site VILHENA NOTÍCIAS não se exime deste erro, mesmo que a informação tenha vindo de documento oficial e que a fonte tenha sido um comunicador renomado em sua cidade. Deletamos o texto tão logo conseguimos contato com o vereador, pedimos nossas desculpas a ele, que as aceitou, e lamentamos que interesses políticos escusos atrapalhem o trabalho da imprensa que tenta fazer seu trabalho de forma digna.

Veja o boletim de ocorrência distribuído pelo radialista Elizeu Evangelista ao site:

FONTE: DA REDAÇÃO DO VILHENA NOTICIAS

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

