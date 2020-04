VEREADOR DÔRA SOLICITA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19

A Câmara Municipal de Vereadores de Pimenteiras do Oeste votará nesta sexta-feira (03-04), o requerimento de autoria do vereador Roberto Cavalcante Santos (PDT) o popular Dôra, que seja prorrogado dos prazos para pagamento dos impostos municipais tais como IPTU, Taxas de Alvará de Localização e demais impostos/taxas com vencimentos para os próximos meses (abril, maio e junho), prorrogando os seus respectivos vencimentos e regulares pagamentos para o segundo semestre de (setembro, outubro e novembro de 2020).

Segundo o vereador Dôra o referido pedido e requerimento fundamenta-sena atual situação do Município, Estado, nível Nacional e mundial de Pandemia em decorrência do Novo Coronavírus Covid-19 que é público, notório e assola todos os cidadãos que estão em estado de quarentena, não podendo aferir melhores rendimentos e possibilitando apenas em suporte temporário para que a economia volte.

O vereador Dôra estará entrando com o requerimento nesta sexta-feira, solicitando ao Poder Executivo que seja prorrogado o prazo inicial para os pagamentos dos impostos municipais de 2020 sem encargos aos contribuintes.

De acordo com vereador Dôra, autor do requerimento, o pedido se justifica em função da situação de pandemia do Coronavírus Covid-19 em nosso país, que “poderá levar a muitos munícipes a não poder arcar com pagamento deste imposto sem prejudicar seu sustento e de sua família”, disse o vereador Dôra.

FONTE E FOTO: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

