VEREADOR DÔRA SE FILIA AO DEM E É PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO POR PIMENTEIRAS

O parlamentar trocou de partido e disse ter se preparado para disputar as eleições de outubro de 2020

O vereador Roberto Cavalcante Santos, conhecido como “Dôra” do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; anunciou sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o vereador mostrou-se muito emocionado em anunciar sua saída do partido do qual militou e dedicou boa parte de sua vida pública e confirma pré-candidatura a Prefeito pelo Democratas (DEM).

O funcionário público Dôra é vereador por dois mandatos e sua saída do PDT foi encaminhada nesta quinta-feira (02/04) e sua desfiliação foi oficializada. Dôra nunca escondeu o desejo de ser candidato a prefeito e ele anunciou a sua pré-candidatura pelo (DEM).

“Tomei a decisão pessoal de concorrer à prefeitura, nunca fui candidato à majoritária. No DEM será me dada essa possibilidade”, disse. Para Dôra, sua experiência na vida pública pode ser um diferencial. Duas vezes de mandatos como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal e funcionário público municipal.

Dôra agradeceu ao prefeito Olvindo Luiz Dondê (PDT) presidente do partido no município e ao Senador Acir Gurgacz (PDT).

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

