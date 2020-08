VEREADOR DÔRA PARABENIZA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PELO SEU DIA

O parlamentar defende a educação como ferramenta de transformação social e acredita que somente através dela, a sociedade consegue evoluir e alcançar patamares mais alto

O Vereador do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Roberto Cavalcante (DEM) popular Dôra homenageou os profissionais da educação. O dia 6 de agosto foi definido como Dia Nacional dos Profissionais em Educação pela lei 13.054/14.

Sempre preocupado com assuntos relevantes para a população, o vereador Dóra está parabenizando os professionais da educação do município pelos importantes serviços prestados à educação de crianças e jovens durante o ano letivo.

“Na verdade, só tenho que agradecer aos professores que formam e tratam nossas crianças e jovens com muito carinho, e eu não esperava nada menos do que isso por se tratarem de profissionais tão gabaritados, e estendo esta gratidão também aos diretores, coordenadores e toda equipe técnico administrativa das escolas. E, não posso deixar de agradecer as merendeiras pelo ótimo trabalho que têm feito, cuidando da refeição das crianças com carinho e fazendo milagres com os alimentos que recebem e preparam. Enfim, quero parabenizar a todos pelo excelente trabalho que têm feito”, enfatiza Dôra.

