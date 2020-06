VEREADOR DÔRA FAZ AGRADECIMENTO A PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE PIMENTEIRAS

O vereador Roberto Cavalcante Santos (DEM) conhecido como “Dôra”, fez um apelo neste sábado (27/06) para que as pessoas fiquem em casa em meio ao aumento do número de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele também fez uma homenagem ao profissionais da área da saúde.

Desde que as ações de combate ao coronavírus Covid-19 determinaram o isolamento social, os profissionais da saúde do município tem deixado seus lares todos os dias para cumprir suas funções nos mais diferentes postos de trabalho. Equipes da saúde atuam incansavelmente no enfrentamento ao novo coronavírus. Diante de numeras ações realizadas no município para salvar vidas e minimizar os impactos da pandemia na cidade.

O vereador Dôra aproveitou para falar das pessoas que trabalham na área as saúde e que vem atuando no combate à doença. “Desejo de coração muita força, proteção e luz a todos os profissionais de saúde que estão a nossa frente no combate”, diz o vereador, que também agradece aos profissionais pela atuação durante a pandemia.

“Me faltam palavras para agradecer todos esses profissionais que, superando o cansaço físico e todas as dificuldades, estão empenhados nessa missão de vencer o coronavírus” ressalta o vereador Dôra.

