VEREADOR DÔRA ACOMPANHA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ÁREA RURAL DE PIMENTEIRAS

Para o parlamentar, a recuperação das estradas melhora o tráfego de populares e agricultores que necessitam delas diariamente

Na tarde da segunda-feira (01/06) o vereador Roberto Cavalcante (DEM) conhecido como “Dôra” do Municipio de Pimenteiras do Oeste/RO; esteve acompanhando os serviços de recuperação de estradas vicinais e acompanhando os serviços do programa Porteira Adentro da Secretaria Municipal de Agricultura, na região da Linha 7 e 8 do 3º Eixo para 2º Eixo, na zona rural do município. O parlamentar estava na companhia do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e do Secretário Municipal de Agricultura (Semagri) Elisan Gomes.

O vereador Dôra tem acompanhado de perto as ações das secretarias municipais principalmente a saúde e a Secretária Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura na recuperação de estradas vicinais e o programa “Prteira Adentro”. “Nós não paramos, durante a pandemia do coronavírus a gente continua trabalhando e atendendo a população”, ressaltou Dôra.

De acordo com o parlamentar, as estradas vicinais do município constituem-se em importante componente da estrutura rodoviária para promover um fluxo regular de moradores da zona rural. “A manutenção se faz necessário, pois as estradas se encontravam-se danificadas, prejudicando, principalmente, os produtores rurais que as utilizam para o escoamento da produção”, disse Dôra.

“É comum nesse período chuvoso as estradas vicinais do município apresentarem inúmeros problemas. E foi em função da reivindicação dos moradores, que foi encaminhada via indicação, a solicitação desses serviços que fora prontamente atendida pelo prefeito Olvindo Dondé através da Secretaria Municipal de Obras. Quero agradecer a gestão municipal que entendendo à urgência da solicitação, atendeu o nosso pedido e está realizando esse serviço que é de fundamental importância para as pessoas que aqui residem e transitam”, finalizou o vereador.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

