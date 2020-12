VEREADOR DJ SAMUKA É O MAIS COTADO PARA ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CEREJEIRAS

Eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cerejeiras de 2021 a 2022

A escolha da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Cerejeiras/RO; para 2021 ganhou maior relevância. O vereador Samuel Carvalho da Silva (PTB) conhecido como Dj Samuka, colocou seu nome e um novo ingrediente para a eleição da Mesa Diretora que será realizado na primeira sessão do ano Legislativo, no dia 1º de janeiro de 2021, deve ser eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras. A garantia é respaldada pelo grupo que se forma entre as legendas que fizeram oposição à gestão atual durante a campanha e que dará apoio aos trabalhos legislativo em 2021. O vereador, que também é radialista, DJ e promotor de eventos, mostrou sua força nas urnas e garantiu 432 votos numa eleição atípica.

Uma reunião realizada a porta fechadas já teria definido o nome do vereador reeleito como o indicado para assumir a cadeira de presidente do Parlamento do Município.

Outro nome que surge com expressão na nova composição política do município, trata-se do engenheiro agrônomo Marcos Severo, o Marcão da Rádio. Eleito pelo MDB, Marcão vem se movimentando estrategicamente nos bastidores, costurando alianças partidárias dentro e fora do município, colocando-se como opção nova para exercer um mandato independente na Casa de Leis.

FONTE: Midia Rondonia

FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments