VALÉRIA E MOIZES INTENSIFICAM CAMPANHA PORTA A PORTA EM PIMENTEIRAS

A candidata a Prefeita pelo Município de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia (PP) e seu vice-prefeito Moizes Penha (PDT), imprimiram um ritmo diferente nesta segunda-feira (09-11), a candidata e seu vice-prefeito à prefeita de Pimenteiras, seguem andando de casa em casa, conversando e ouvindo os anseios da população.

Em suas andanças e visitas pelo município, Valéria Garcia também apresenta suas propostas caso seja eleita prefeita de Pimenteiras, garantindo investimentos em todas as áreas, promovendo o desenvolvimento econômico e uma política com transparência e honestidade.

De acordo com a candidata, o importante não é mostrar força política, mais ouvir o povo e principalmente atender as suas necessidades, Ainda segundo ela, o momento agora é saber o que a população necessita e não de demonstração de força política, através de comemorações para impressionar, enquanto a população encontra-se com dificuldades.

Na reta final da corrida eleitoral, a candidata a prefeita dos progressistas, adotou uma nova forma intensificar a sua campanha, conseguir ampliar o volume de rua e ao mesmo tempo levar a sua mensagem para o maior número de eleitores possíveis sem fazer aglomeração.

