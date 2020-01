VALE DO GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS LTDA

Av. Brasil n. 515, Cerejeiras/RO.

CNPJ: 10.202.260/0001-01 – FONE/FAX-(069) 3342-3335.

COMUNICA:

Em cumprimento da lei n. 12.669 de 19 de junho de 2012. O LATICINIO VALE DO GUAPORÉ INFORMA QUE O PREÇO DO LEITE ENTREGUE NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 29/02/20209 SERÁ PAGO AOS FORNECEDORES O PREÇO DE R$ 1,00 UM REAL O LITRO.

Vale do Guaporé indústria e comercio de laticínios

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

