UNOPS, MPT, JUSTIÇA DO TRABALHO E CORPO DE BOMBEIROS ENTREGAM DUAS MIL CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE RONDÔNIA

Nesta segunda-feira, 27, duas mil cestas básicas com kit higiene começaram a ser entregues em Porto Velho (RO). O kit higiene é composto por papel higiênico, creme dental, lã de aço, sabonete e água sanitária.

As cestas e os kits foram compradas pelo UNOPS – organismo das Nações Unidas especializado em compras – com recursos angariados em ação conjunta do Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, em Rondônia e Acre, decorrentes de Ações Civis Públicas, ajuizadas pelo MPT na Justiça do Trabalho da 14ª Região, e de Termos de Ajuste de Conduta. O Corpo de Bombeiros está distribuindo as doações para organizações que as entregarão para famílias que necessitam.

Para o vice-procurador chefe do MPT em Rondônia e Acre, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, “as cestas com itens básicos de alimentação e de higiene são essenciais neste momento de pandemia, tendo em vista o aumento do desemprego e da precarização do trabalho. A distribuição dos itens priorizará as comunidades mais necessitadas e que preferencialmente não tenham sido contempladas em outras ações desta natureza, buscando também atingir regiões mais distantes dos centros urbanos, inclusive comunidades ribeirinhas”.

De acordo com o Presidente do TRT14, Desembargador Osmar J. Barneze, o Tribunal tem arraigado, em sua atuação, o viés da responsabilidade socioambiental, não podendo fechar os olhos para a grave circunstância a qual pessoas, em situação de vulnerabilidade, passam, neste momento nefasto de nossa história. Os Kits buscam levar um pouco de dignidade para diversas famílias atingidas pelos efeitos prodrômicos desta pandemia, levando o básico de alimentação e higiene neste momento tão flagelante, finalizou.

Num contexto de pandemia, “ao cumprir esta missão conjunta MPT, TRT, UNOPS e Defesa Civil, fortalecem o tom social do Estado”, afirmou o Coronel Gregório, bombeiro subcomandante geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia. Segundo ele, a distribuição será feita para entidades em parceria com a Secretária de Ação Social do estado, seguindo um cronograma de entrega por horário, evitando aglomerações.

“A fome vêm aumentando na América Latina e como consequência da pandemia esse problema tende a se agravar, por essa razão ações como esta são tão importantes”, afirmou a representante do UNOPS no Brasil, Claudia Valenzuela, fazendo referência ao relatório “Estado da segurança alimentar e nutrição no mundo 2020 (SOFI)” publicado este mês por agências da ONU. Ainda segundo ela, alimentação e higiene são questões básicas para que as pessoas possam viver com dignidade.

Secom/TRT14 | Secom/MPT | UNOPS

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

