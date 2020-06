UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE PASSAM POR INTENSA LIMPEZA COMO PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS COVID-19 EM CEREJEIRAS

A Prefeitura Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) está realizando um trabalho de limpeza terminal e higienização minuciosa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Postos de Saúde (PSFG), em prevenção ao novo Coronavírus Covid-19. O objetivo é reduzir o risco de contaminação, uma vez que as unidades de saúde são locais que tem recebido um grande número de pessoas com sintomas gripais, pois houve confirmação de casos de Coronavírus em ter os profissionais dessas unidades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde informa o fechamento das unidades de saúde desde o dia de hoje quarta-feira (17/06) e reabre os atendimentos nesta quinta-feira (18/06) serão restabelecidos os atendimentos.

A Prefeitura implantou a estratégia como um complemento à higienização dos postos, mas não substitui a limpeza diária e regular desses ambientes, o que já é feito normalmente. A limpeza está sendo feita com a utilização de sabão e solução composta por hipoclorito de sódio e água, que tem ação desinfetante e bacteriostática, que ajudam a reduzir a circulação de micro-organismos.

“É importante salientar que os profissionais que fazem esse serviço receberam orientação para realização da limpeza e equipamentos de proteção individual para não ter riscos de contaminação. A técnica é para minimizar os riscos de a população contrair infecções respiratórias e também para proteção dos profissionais que precisam ter o ambiente de trabalho rigorosamente higienizado”, destaca o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes.

COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BNH e Posto Feliz

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as Unidades Básicas de Saúde, UBS Cerejeiras – PSFG (BNH) e UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (Posto Feliz – perto do CTG) estão fechadas no dia de hoje (17/06/2020) para limpeza e higienização minuciosa, pois houve confirmação de casos de Coronavírus entre os profissionais dessas duas unidades.

Amanhã (quinta-feira 18/06/2020) o atendimento nessas UBS’s será restabelecido, pois estão sendo adotadas as medidas de precaução recomendadas pelo Ministério de Saúde, inclusive com o isolamento dos profissionais contaminados.

Maiores esclarecimentos sobre os casos confirmados no Município de Cerejeiras serão divulgados no Boletim Epidemiológico no final do dia.

Em caso de necessidade os pacientes dessas unidades poderão procurar atendimento nas demais Unidades Básicas de Saúde.

Todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde já estão sendo tomadas em todos os casos confirmados de Coronavírus no Município de Cerejeiras.

Lembrando que inicia hoje (17/06/2020) a SEGUNDA etapa da Ação Mapeia Rondônia em Cerejeiras com atendimento no Pavilhão da Igreja Matriz – Cristo Salvador, localizada na Avenida das Nações esquina com a Rua Belo Horizonte, no Centro da Cidade:

Dias: 17, 18, 19, 22 e 23 de Junho de 2020.

Horário de Atendimento: das 08h00mim ás 11h00mim e das 13h00mim ás 16h00mim.

Deverão comparecer as pessoas que apresentam síndrome gripal (sintomas) há mais de 7 dias, tais como: FEBRE, DOR DE GARGANTA, TOSSE, DOR NO CORPO, FALTA DE AR, CORIZA E DIARRÉIA.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente à Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.

Cerejeiras, 17 de junho de 2020.

Ederson Lopes/Secretário Municipal de Saúde

