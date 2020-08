TUBOS ARMCO DESTINADOS PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL SÃO ENTREGUES À PREFEITURA DE VILHENA

Cerca de 400 peças serão utilizadas em substituição de pontes de madeira por estrutura metálica, mais duradoura

O deputado estadual Luizinho Goebel entregou à Prefeitura de Vilhena cerca de 400 peças para montagem de tubos metálicos armco, que serão usados na revitalização e construção de pontes na cidade.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Paulinho Coelho, o material chegou em boa hora. “Muitas pontes e pontos de escoamento de água feitos de madeira poderão ser revitalizados ou construídos a partir de agora com essa tubulação metálica, que dará muito mais durabilidade às obras na zona rural ou urbana, bem como proporcionará mais segurança aos motoristas e pedestres no período chuvoso, que se inicia em breve”, conta.

Ao agradecer ao deputado estadual Luizinho Goebel como “grande parceiro para o Município, em todas as áreas”, Paulinho lembrou que a Secretaria Municipal de Obras já reformou ou construiu mais de 70 pontes nos últimos dois anos e que esse trabalho agora poderá ter ainda mais qualidade.

“Visitei a zona rural inteira na companhia do prefeito Eduardo Japonês e de sua equipe da Secretaria Municipal de Obras. Uma das necessidades que levantamos já há alguns meses foi essa: manter as pontes em condições de trafegabilidade. Com a estrutura metálica, isso será possível, visto que a madeira tem durabilidade menor. Temos que nos preparar para encarar o período chuvoso para dar ao produtor rural a condição de escoar sua produção e, ao mesmo tempo, permitir aos moradores de chácaras que acesse a cidade sem transtornos”, completou Luizinho.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

