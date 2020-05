TRT14 DISPONIBILIZA MANUAL DE ACESSO AO GOOGLE MEET PARA ACESSO EM AUDIÊNCIAS TELEPRESENCIAIS

A Justiça do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, disponibilizou em seu portal na sexta-feira (8) um Manual de Acesso ao Google Meet para orientar os usuários no uso da plataforma com vistas à participação em audiências telepresenciais, conforme as diretrizes do ATO TRT14/GP Nº 006/2020, de 27 de abril de 2020.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e suas Varas do Trabalho vêm utilizando a solução tecnológica gratuita de videoconferência do Google neste período de pandemia causada pelo novo coronavírus, onde o atendimento presencial está suspenso em todas as unidades, com a prestação jurisdicional e o atendimento ao público sendo feitos de forma remota.

Agendamento e participação em audiências

Dessa forma, as audiências telepresenciais são agendadas previamente de acordo com a pauta de cada uma das Varas do Trabalho. Os Assistentes de Salas de Audiências são os responsáveis por realizar os agendamentos bem como por providenciar toda a organização das salas de videoconferência de suas unidades.

Os advogados e partes interessadas serão notificados e receberão o endereço para acesso às salas de videoconferência através dos meios eletrônicos disponíveis e previamente informados à Vara do Trabalho em que o processo está tramitando (por exemplo, e-mail, Whatsapp e outros).

Para participar das videoconferências é necessário ter um microcomputador conectado à internet com uma câmera e microfone instalados e devidamente configurados. Além do computador, é possível participar das videoconferências utilizando um smartphone que possua acesso à internet. Não é necessário possuir conta do Google para poder acessar.

Confira na íntegra o Manual que também mostra outras possibilidades de acesso às salas de videoconferência através do Google Meet, além de outras informações detalhadas de uso.

FONTE: Secom/TRT14

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

