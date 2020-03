TRT-RO/AC REALIZA A DOAÇÃO DE BENS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) está realizando a doação de bens móveis do seu acervo patrimonial. São veículos automotores, equipamentos de TI (sala cofre e no-breaks), grupos geradores, bebedouros e sucatas de aparelhos de ar-condicionado, dos modelos split e convencional, os quais estão disponíveis para alienação por parte de órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

De acordo com os editais de doação publicados no último dia 4 e disponibilizados no Portal Transparência do Regional, os interessados têm até o dia 20 de março de 2020 para habilitação e apresentação da documentação exigida.

Ao todo são 15 veículos, entre camionetes, carros populares, caminhões baú, van e microônibus, 76 aparelhos de ar-condicionado, 24 bebedouros, 13 grupos geradores, dois no-breaks ultra power avaliados em R$ 2,1 mil, dois transformadores APC Galaxy 3000 avaliados em R$ 6,2 mil e dois compartimentos modulares Aceco Lampertz Escalável, ambos avaliados em R$ 94,7 mil.

Os bens objeto de doação foram classificados como antieconômicos, ociosos ou inservíveis para uso no âmbito do TRT 14ª Região.

As solicitações deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Avaliação, Destinação e Desfazimento de Bens do TRT.

FONTE: SECOM/TRT14)

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONA

