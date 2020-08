TRT DA 14ª REGIÃO CHEGA A 78% DAS VARAS COM ATENDIMENTOS PELA SECRETARIA VIRTUAL

A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre amplia o número de varas com Secretarias Virtuais, e a 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho foi a 25ª vara a iniciar com a prática e eleva para 78% das varas. A reunião de apresentação da Secretaria, no último dia 14 de agosto, foi prestigiada pelo presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia e pela presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista – Aronatra.

A juíza Marlene Alves de Oliveira, titular da unidade, ressaltou o empenho dos servidores, magistrados e também dos advogados na solução de processos durante essa quarentena. Uma pandemia que ninguém imaginaria que pudesse acontecer, mas a tecnologia sempre foi uma importante aliada de todos, e nós precisamos estar acompanhando tudo isso.

O presidente da OAB/RO, Elton Assis, ressaltou as boas práticas implementadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A criação das Secretarias Virtuais a partir da iniciativa da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná (RO) é uma dessas ações, que facilita a atuação da advocacia, além de ser um grande benefício para o trabalhador e para as empresas de maneira geral, concluiu Assis.

A advogada Aline Corrêa, presidente da Aronatra, também destacou a importância de se buscar alternativas para superar essas dificuldades e dar continuidade aos serviços e acessos da população e em especial da advocacia trabalhista.

Também participaram da reunião os servidores e a juíza do trabalho substituta Veridiana Ullmann de Campos.

A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre conta com 78% das 32 varas com Secretarias Virtuais funcionando, e na esfera administrativa já somam 15 unidades utilizando a prática. Os atendimentos acontecem das 7h30 às 14h30, e para acessar os links das Secretarias Virtuais clique AQUI, ou em contatos – Plantão Extraordinário Covid-19 no portal www.trt14.jus.br