TRISTEZA: JORNALISTA SOFRE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA E VEM A ÓBITO

É com profundo pesar que o Jornal Folha de Vilhena informa o falecimento de um de seus jornalistas: Abel Labajos Ruiz. Sempre prestativo e educado, o jovem faleceu com apenas 24 anos no fim da tarde deste domingo (31 de maio), vítima de uma parada cardiorespiratória. Abel estava internado no Hospital Regional de Vilhena, desde a última quinta-feira (29).

Amado por familiares e amigos, Abel Labajos sofria de uma Síndrome de Marfam. No começo da semana, começou a apresentar sintomas como falta de ar, e precisou ser levado ao Hospital. Nesse sábado (30) a médica que o atendia informou que o quadro poderia ter sido causado por complicações no coração.

O jornalista estava com um inchado no orgão, que pressionava os pulmões. Neste domingo, Abel sofreu quatro paradas cardiorespiratórias, das quais a última o vitimou.

Conhecido por sua amizade, sua educação e seu profundo respeito, o jovem deixará saudades nos corações daqueles que puderam desfrutar de sua companhia. Seu velório será amanhã, segunda-feira (01), às 8h00min na Capela Cristo Rei.

FONTE: FOLHA DE VILHENA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

