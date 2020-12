TRIÊNIO 2021/2023: NOVA DIRETORIA DO SINDAFISCO TOMA POSSE E REAFIRMA COMPROMISSO COM A CATEGORIA

A diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos de Rondônia – Sindafisco eleita para o Triênio 2021/2022/2023 tomou posse na manhã desta terça-feira, 15. A solenidade que aconteceu na sede do sindicato em Porto Velho contou com a presença de alguns membros da atual Diretoria, Diretoria Eleita, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Comissão Eleitoral. O evento foi restrito devido ao momento de pandemia causada pela COVID-19. Para dar visibilidade e participação virtual o evento foi transmitido em uma live na página do Facebook do sindicato.

O presidente da Comissão Eleitoral, Jorge Valério Soares parabenizou toda a diretoria que encerrou o mandato. “A diretoria realizou um brilhante trabalho para a nossa categoria. Conquistamos projetos que há muito lutávamos, e eu tenho certeza que a nova diretoria dará continuidade a esse trabalho em benefício da categoria”, enfatizou.

Ao passar o cargo, o presidente do Sindafisco Mauro Bianchin lembrou a parceria com o presidente eleito. “Nesses anos em que estou no à frente do sindicato, muita coisa mudou, no sindicato e em mim também. A forma de pensar e como fazer política sindical. Às vezes a gente está de fora, fica criticando, mas quando estamos representando uma categoria, quando estamos dentro do sindicato, vemos o que é a política sindical. Agradeço a parceria que tenho com o Mauro Roberto, todo apoio que recebi da categoria. Agradeço a parceria com o Sintec, com os técnicos e auxiliares. Conseguimos avançar em muitos projetos e acredito que a nova diretoria dará continuidade a tudo que conquistamos”, disse Mauro Biachin.

Mauro Roberto da Silva, presidente eleito para o Triênio 2021/2022/2023, agradeceu a confiança da categoria. “Agradeço a todos que acreditaram nesse projeto. Agradeço meu amigo e companheiro Mauro Bianchin, que durante todos esses anos, respeitando as nossas diferenças, conseguimos sempre chegar a um consenso. Aprendi muito com o Bianchin, que vem de uma longa experiência dentro do sindicato e de vida, unida com a experiência dos outros integrantes da diretoria, chegamos até aqui com muitas conquistas. Espero dar continuidade a parceria que temos com o Sintec, com o Germano Soares, com toda a categoria, afinal, nosso objetivo é o mesmo. Então agradeço a todos e peço apoio para esses próximos três anos, pois a única coisa que eu espero é respeito e valorização”, disse Mauro Roberto.

DIRETORIA ELEITA

Mauro Roberto Da Silva – Presidente

Marcelo Fontenele Boris Frota – Vice-Presidente

Roseli Carvalho de Lima – Secretário Geral

Rodolfo Bergamaschi Herrmann – Secretário Adjunto

Moisés Meireles da Silva – Diretor Financeiro

Rui Alves Afonso – Diretor Financeiro Adjunto

Tomas Giovane do Nascimento – Diretor Jurídico

Sandra Mara Araújo – Diretora Comunicação

Givanildo Leandro de Souza – Diretor De Assuntos Intersindicais

Vanda Vilhena de Melo – Diretora De Aposentados E Pensionistas

CONSELHO FISCAL

Anivaldo de Deus Pinto;

Nilton Goro Sumitani;

Walmir de Amorim.

CONSELHO DE ÉTICA

Marcio Alves Passos;

Mauro Ganaha;

Sara de Souza Santos.

