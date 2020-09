TRE-RO REALIZA LIVE INÉDITA COM A IMPRENSA DE RONDÔNIA

Foram esclarecidos aos profissionais de comunicação os efeitos da pandemia durante o período eleitoral e os cuidados sanitários para o pleito

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia promoveu na tarde desta quarta-feira (23), a “Live com a imprensa – Eleições em tempos de pandemia”. O evento esclareceu aos participantes temas, normas e procedimentos acerca das Eleições Municipais 2020.

O presidente do TRE-RO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, fez a abertura do evento, que também contou com a participação dos magistrados Johnny Gustavo Clemes – juiz eleitoral da 21ª ZE, Arlen José Silva de Souza – juiz eleitoral da 2ª ZE, Wilson Soares Gama – juiz eleitoral da 9ª ZE, Paulo José do Nascimento Fabrício – Juiz Eleitoral da 1ª ZE e Emy Karla Yamamoto Roque – Juíza Eleitoral da 11ª ZE e da diretora-geral, Lia Maria Araújo Lopes e

Durante a abertura, o presidente do TRE-RO agradeceu à imprensa rondoniense pela participação e disse: “ tenho certeza absoluta de que os profissionais de imprensa de Rondônia são capazes na perspectiva de levar a informação adequada aos seus ouvintes, telespectadores, leitores, porque a informação é totalmente necessária”. Na oportunidade também destacou os desafios de realizar uma eleição em tempos de pandemia, em que organizar um pleito nesse contexto para a Justiça Eleitoral tornou-se um desafio jamais enfrentado. O Presidente ainda prestou apoio a todos os magistrados que estão à frente das zonas eleitorais, incumbidos dessa missão que é garantir uma eleição com saúde para as pessoas”.

Nessa perspectiva de garantir saúde aos eleitores, foram esclarecidos aos profissionais de comunicação os efeitos da pandemia durante o período eleitoral, os cuidados sanitários para eleitores e mesários e as alterações no calendário eleitoral advindas da Emenda Constitucional n. 107/2020, no qual teve como palestrante o juiz da 21ªZE, Johnny Gustavo Clemes.

Também foram abordados quais são os serviços eleitorais disponíveis durante o fechamento de cadastro ao público em geral, o aplicativo e-título e transferências temporárias de eleitores (TTE), ministrado pelo juiz da 2ª ZE, Arlen José Silva de Souza – Segurança das eleições, o trabalho da Coordenação de Segurança das Eleições – COSE no combate à fake news e o formato do Centro de Divulgação das Eleições ministrado pela diretora-geral Lia Maria Araújo Lopes – Segurança no processo eletrônico de votação ministrado pelo juiz da 9ªZE, Wilson Gama – horário eleitoral gratuito ministrado pelo juiz da 1ª ZE, Paulo José do Nascimento Fabrício e prestações de contas eleitorais (Sistema divulgacandcontas) ministrado pela juíza da 11ªZE, Emy Karla Yamamoto Roque.

Todos os Magistrados e a Diretora-Geral se colocaram à disposição da imprensa, com o bom propósito de levar informação de qualidade aos eleitores, bem como levar ao conhecimento do eleitorado as ações que a Justiça Eleitoral Rondoniense tem executado, de forma a garantir ao máximo um pleito seguro, observando todas as regras sanitárias das autoridades médicas nacionais, estaduais e municipais.

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Comments

comments