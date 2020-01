TRAVESTI É MORTA COM FACADA NO PEITO EM ROLIM DE MOURA, RO

Vítima morreu no meio da rua, antes da chegada do Corpos de Bombeiros. Ninguém foi preso.

Uma travesti de 25 anos foi morta com uma facada no peito, na madrugada desta quinta-feira (30), em uma rua de Rolim de Moura (RO), região da Zona da Mata. A vítima, identificada como Wedylla Brenner Darack, morreu antes da chegada do Corpos de Bombeiros. Nenhum suspeito do crime foi preso.