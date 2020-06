TERCEIRO CASO CONFIRMADO DE CORONAVÍRUS EM CEREJEIRAS, MAS A CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19 OCORREU EM PORTO VELHO

Nota de Esclarecimento sobre o terceiro caso de Coronavírus no Município de Cerejeiras, segundo o Boletim Diário n° 76 do Estado de Rondônia.

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras junto a Secretaria Municipal de Saúde, através do Boletim Epidemiológico, emitiu nota de Esclarecimento de nº 05/2020, onde confirmou o 3º caso do Coronavírus Covid-19. Segundo o Boletim Diário nº 76 do Estado de Rondônia.

O Terceiro caso, do Município de Cerejeiras, confirmado hoje (31/05/2020) no Boletim Diário do Estado de Rondônia diz respeito a uma pessoa que viajou a Porto Velho para tratamento oncológico no dia 10/05/2020.

O (a) paciente já estava internado em decorrência do tratamento de câncer quando começou a apresentar sinais e sintomas compatíveis com Covid-19, então foi realizado exame e neste final de semana saiu a confirmação do diagnóstico de Coronavírus.

Portanto, esse caso foi lançado para o Município de Cerejeiras devido a ser esse seu local de residência, mas a contaminação ocorreu em Porto Velho, onde o (a) paciente se encontra até a presente data.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: 31/05/2020

Casos Confirmados: 3

Casos Suspeitos: 1

Pacientes Internados (Confirmados): 1 (Porto Velho)

Óbitos Covid-19: 1

ESCLARECIMENTO:

O Terceiro caso, do Município de Cerejeiras, confirmado hoje (31/05/2020) no Boletim Diário do Estado de Rondônia diz respeito a uma pessoa que viajou a Porto Velho para tratamento oncológico no dia 10/05/2020.

O (a) paciente já estava internado em decorrência do tratamento de câncer quando começou a apresentar sinais e sintomas compatíveis com Covid-19, então foi realizado exame e neste final de semana saiu a confirmação do diagnóstico de Coronavírus.

Portanto, esse caso foi lançado para o Município de Cerejeiras devido a ser esse seu local de residência, mas a contaminação ocorreu em Porto Velho, onde o (a) paciente se encontra até a presente data.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA (atrás da EMATER): 3342-3342.

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente à Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.

Cerejeiras, 31 de maio de 2020.

Ederson Lopes

Secretário Municipal de Saúde

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

Comments

comments