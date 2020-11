TECNOLOGIA POTENCIALIZA RESULTADOS PARA O CLIENTE

Segundo Ivan Gonçalves, diretor Comercial da Qualyteam, o enfoque proposto pela ISO 9001 se concentra na busca contínua pela satisfação das partes interessadas, ou seja, nas “personas” (cliente externo, colaborador, acionista, sociedade, etc) que interagem com organização. “Há, atualmente, cerca de 18 mil organizações brasileiras com sistema de gestão da qualidade certificado na norma ABNT NBR ISO 9001. Entre os fatores que podem auxiliar as empresas a melhorarem seus índices de qualidade está o planejamento, que pode ser facilitado através da aplicação de soluções informatizadas.

Grande parte das empresas relaciona a qualidade ao produto ou serviço que oferecem, ou seja, tratam-na como sendo o conjunto de características que satisfaz o cliente. A norma ISO 9001 que orienta a gestão de qualidade das organizações, independentemente de seu segmento de atuação ou tamanho – é uma forma das empresas reafirmarem seu compromisso com a cultura da excelência e da melhoria contínua.

“A tecnologia é indispensável também para garantir a padronização dos procedimentos e controle dos processos. Além disto, Com a tecnologia ajuda as organizações a melhorar o fluxo de informações trazendo rapidez na tomada de decisão. Duas grandes vantagens competitivas que uma empresa tem no mercado atual são a flexibilidade e a velocidade na implementação de ações”, explica.

A Qualyteam atua há 12 anos, em oito países, otimizando a gestão e análise de informações de clientes, direcionando-os para a implementação de ações planejadas, potencializando o retorno sobre o investimento e os resultados do negócio. “Ensinamos a pescar e acompanhamos a pesca”, defende o diretor. “Disponibilizamos em nosso site um canal de conteúdos voltados à cultura e gestão da qualidade, para que nossos clientes possam aproveitar ao máximo as soluções simples e práticas que desenvolvemos para a gestão organizacional. Além do acompanhamento na implantação, o cliente tem um acompanhamento periódico e personalizado que garante o melhor aproveitamento das soluções compradas”, relata.A empresa pratica a cultura da inovação, desde a tecnologia dos softwares, até sua contribuição como promotor de informações e práticas em gestão empresarial. “Utilizamos a TI para trazer resultados aos nossos clientes a partir da cultura da gestão da qualidade. Acreditamos nisso e trabalhamos para que essa crença seja uma verdade rentável para nossos parceiros, clientes e também para nós”, pontua.

