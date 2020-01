SUSPEITO DE CHEFIAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É EXPULSO DO PARAGUAI E ENTREGUE À PF, EM FOZ DO IGUAÇU

Segundo a polícia, o suspeito é um dos maiores contrabandistas de cigarros do Brasil. Ele estava preso no Paraguai desde março de 2019.

A Polícia Federal (PF) recebeu das autoridades paraguaias o suspeito de chefiar uma organização criminosa, na noite de sexta-feira (24), na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.