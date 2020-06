SOBE PARA 12 O NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR CORONAVÍRUS EM PIMENTEIRAS

Neste domingo (07/06), a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pimenteiras/RO; confirmou que subiu para 12 o número de casos positivos de Coronavírus Covid-19 no município. São 12 casos confirmados, 7 testes rápidos/3 exames do Lacen-RO, 2 Clínica Epidemiológica, 3 casos suspeitos, 19 casos descartados exames testados negativos para Covid-19, 33 testes realizados, 9 Swab/24 testes rápidos, 7 famílias monitoradas por 14 dias, 5 casos confirmados ativos e 7 casos curados totalizando os 12 casos no município do Coronavírus.

Todos os pacientes positivos estão sendo acompanhados pelos profissionais da Vigilância Epidemiológica e da equipe de saúde, seguem em quarentena e em isolamento domiciliar.

O Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira, alerta para que a população siga as orientações preventivas, com destaque para o uso de máscaras de proteção facial em locais públicos, evitar aglomerações e higienizar as mãos rotineiramente.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments