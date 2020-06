SÉTIMO CASO DE CORONAVÍRUS COVID-19 EM PIMENTEIRAS É CONFIRMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Novo caso foi oficializado pelo Secretário Municipal de Saúde de Pimenteiras Rodrigo Sordi Moreira, trata-se do médico do município Antônio Marcos da Silva.

Um novo boletim epidemiológico foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde desta quinta-feira (04/06). Este boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura junto a Secretaria de Saúde do Município e traz a confirmação de mais um caso positivo de Coronavírus Covid-19 em Pimenteiras, subindo para sete as estatísticas de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus no município.

O paciente é o médico Antônio Marcos da Silva, coordenador da Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Contingência do novo Coronavírus Covid-19 no município, testou positivo para o coronavírus. Com o resultado do exame, ele ficará em isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias, o paciente passa bem, e ele contraiu o vírus em contado com outro positivo do município.

Pimenteiras registra 7 casos confirmados, 4 testes rápidos/3exames do Lacen, 1 caso suspeito, 10 casos descartados 7 Swab/12 testes rápidos, 6 famílias monitoradas por 14 dias. Destes 7 casos confirmados, 4 pacientes já estão recuperados e receberam alta e não há nenhum óbito.

