SERVIDORES DE CEREJEIRAS PARTICIPAM DE AULA INAUGURAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OFERECIDA PELO IFRO

Foi realizada em Cerejeiras na noite de quinta-feira, dia (06-02), a Aula Inaugural do Curso de Pós-graduação para servidores, em Gestão de Instituições Públicas.

Esse é o primeiro curso oferecido pelo Polo de Educação a Distancia do Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO, conta com 48 alunos que serão os pioneiros do Polo IFRO/Cerejeiras. O programa é destinado a servidores técnico-administrativos municipais, estaduais e federais. Os alunos e professores do programa estiveram presentes para prestigiar sua Aula Inaugural ministrada pela Coordenadora do Polo da Instituição de Cerejeiras professora Aline Pizopio Gader.

Aline disse que “esta é apenas a porta de entrada para muitos outros cursos de interesse da nossa comunidade e que vem como diferencial no tocante ao desenvolvimento de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, assim como do nosso município como um todo”.

O curso é voltado para profissionais que tenham concluído Curso Superior, devidamente reconhecido pelo MEC, ou convalidado no Brasil. A pós-graduação será ministrada na modalidade presencial.

Segundo o Controlador do Município Credinaldo Leite da Silva, que representou a Prefeita Lisete Marth. “Como servidor, precisamos ter uma visão ampla do que é estar no serviço público. Exercer um cargo desse é uma responsabilidade muito grande. Se a gente não buscar melhorar e ter a visão acadêmica da Administração Pública, não podemos melhorar e buscar excelência na qualidade dos serviços prestados”, acrescenta Credinaldo.

A aula inaugural contou com a presença da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMED), Zenilda T Mendes da Silva, Secretário de Administração Selso Lopes, Controlador do Município Credinaldo Leite da Silva que representou a Prefeita Lisete Marth e o vereador Saulo Siqueira de Souza (PTB) representando a Câmara de vereadores do município e alunos.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments