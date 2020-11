SERVIDOR DA EMATER MANOEL RAMOS É ELEITO VEREADOR E AGRADECE VOTAÇÃO DA POPULAÇÃO PIMENTEIRENSE

O servidor da Emater Manoel Ramos (PSDB) do município de Pimenteiras do Oeste, foi eleito vereador com 61 votos (3,78% neste domingo (15). Venho agradecer primeiramente Deus e a todos os eleitores e eleitoras, que acreditaram em nosso projeto, nossas propostas, que nos possibilitaram receber os votos de confiança, de amor e de esperança em um mandato que possa contribuir para uma a cada dia, através de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e benefícios de todos, portanto eu Manoel Ramos agradeço de coração aos pimenteirenses.

“Nós não nos elegemos sozinhos, teve uma grande mobilização e união de todos os segmentos da sociedade, com uma grande e laboriosa equipe de colaboradores que vestiram a nossa camisa. Vamos trabalhar na esperança de uma Pimenteiras melhor para todos, com mudanças e novos paradigmas de atuação”, finalizou .

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

