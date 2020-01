SENADOR ACIR GRUGACZ PROPÕE CONCESSÃO MULTIMODAL PARA DUPLICAÇÃO DA BR 364

O senador Acir Gurgacz protocolou, na última sexta-feira (24), ofício junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que propõe concessão multimodal para a duplicação da BR-364.

A concessão compreenderia a duplicação da BR-364 e a hidrovia do Rio Madeira, o que, além de trazer uma solução para a duplicação da BR-364, promoveria a expansão do transporte hidroviário e o aumento da capacidade de escoamento de bens e da produção agropecuária por vias em boas condições de navegabilidade.

A proposta de uma concessão multimodal (cuja carga pode ser transportada de várias formas: por caminhão, trem, avião, navio, etc.), substituiria o modelo isolado aquaviário ou hidroviário, em que se utiliza apenas a água para a locomoção do meio de transporte.

Diante de um quadro de investimentos públicos com forte restrição orçamentária prevista para os próximos anos, o objetivo é atrair a participação da iniciativa privada no processo, com uma proposta competitiva e vantajosa para o setor, e menor impacto e custo para o país.

“Num momento de lenta recuperação do país, com um índice de desemprego de quase 12%, é preciso encontrar outros meios para ajudar a melhorar os ânimos da economia para os próximos anos”, explicou o senador.

FONTE: ASSESSORIA

FOTO: Jefferson Rudy/Agência Senado

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

