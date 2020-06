SENAC RONDÔNIA ABRE INSCRIÇÕES PARA MAIS DE 700 VAGAS EM CURSOS GRATUITOS

O Senac Rondônia publicou, na tarde desta terça-feira (02), o edital do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nº 09/2020, para preenchimento de vagas em diversos cursos em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena. As inscrições começam a partir desta quarta-feira, 03 de junho, e será realizada exclusivamente on-line, no site do Senac/RO.

Para ter a inscrição analisada, o candidato deve atender às condições do programa, tais como: possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos (2x 1.045,00 = 2.090,00); ser aluno matriculado ou egresso da educação básica; ser trabalhador desempregado ou empregado; ser usuário dos programas de proteção a pessoas ameaçadas, na forma da lei; e atender todos os pré-requisitos do curso escolhido. As vagas são limitadas, e assim que atingidas, o sistema não permitirá mais novas inscrições.

As turmas ofertadas são presenciais, mas devido a suspensão das aulas, decretada pelo governo do estado de Rondônia como forma de conter o avanço do coronavírus, serão desenvolvidas de forma remota pela internet. Vale lembrar que alguns pré-requisitos para acessar os cursos são essenciais, como: que o aluno tenha computador com acesso à internet; conhecimento em navegação na internet; e um e-mail válido.

Acesse o edital completo, aqui.

Para mais informações:

Senac Esplanada: (69) 2181-6900 (WhatsApp) / 99955-1932

Senac Ariquemes: (69) 3536-8722 / 99229-9718

Senac Cacoal: (69) 3441-4927 (WhatsApp) / 99226-1501

Senac Jaru: (69) 3521-3730 (WhatsApp) / 99237-2485

Senac Ji-Paraná: (69) 3421-0659 (WhatsApp) /99235-5982

Senac Pimenta Bueno: (69) 3451-6235 / 99232-7558 / 99234-5681 / 99221-8431 / 99247-3818

Senac Vilhena: (69) 3322-1060 / 99242-2041

FONTE: AIinne Paula Amoras – Jornalista

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

