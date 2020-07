SENAC RECOMENDA, VOCÊ APRENDE AINDA MAIS

Os melhores conteúdos sobre educação profissional para o comércio de bens, serviços e turismo selecionados só pra você.

Quer usar vídeos no YouTube para estudar, mas fica perdido no meio de tanto conteúdo e não sabe nem por onde começar? Siga o que o Senac recomenda pra você. O novo canal do Senac na maior plataforma mundial de compartilhamento de vídeos foi criado justamente pra ajudar você a aprender.

O acervo do YouTube é imenso e não para de crescer. E existem diversos vídeos voltados para a educação profissional. Mas pesquisar esse conteúdo e “separar o joio do trigo” é trabalhoso e demorado. Fica difícil saber o que está atualizado, o que tem boa qualidade e quais fontes de informação são confiáveis. E é isso que o Senac Recomenda faz pra você.

A curadoria do Senac Recomenda seleciona e organiza os melhores conteúdos gratuitos como alternativa prática e segura para quem deseja investir em sua formação profissional ou aprimorar seus conhecimentos em Gastronomia, Turismo, Saúde, enfim, todo o universo do comércio de bens, serviços e turismo. Os vídeos são selecionados por especialistas do Senac, uma instituição com mais de 70 anos de experiência em educação profissional. Inicialmente, as playlists se concentram em três áreas: Tecnologia da Informação, Gastronomia e Habilidades Socioemocionais.

Conteúdos de outras áreas serão oferecidos gradualmente, então inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Para quem já é aluno do Senac, esse material é um excelente complemento para os estudos. E quem é docente da Instituição pode utilizar os vídeos como recursos didáticos de apoio às aulas. Mas o canal é aberto a todos. Quem não é aluno ou professor do Senac também tem amplo acesso e pode aprender junto.

Siga o que o Senac Recomenda pra você! Acesse www.youtube.com/senacrecomenda.

